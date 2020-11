BURKE, Donald



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 17 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Donald Burke, époux de Huguette Paradis-Burke.Il était le frère de feu Liliane (Alfred), feu Joseph (Linda), Doris (feu René) et feu Diane (feu Harold). Il était le beau-frère de Gilles (feu Huguette). Il laisse également ses neveux et nièces : Diane (Ron), Francine (Robert), André (Susan), Louise, Daniel (Stéphanie), Michael (Sarah), Jim, Carol (Sylvain), Christine, Peter, Kelli (Derek), Travis, Lyne (Yvon), Sylvain (Chantal) et Daniel (Nathalie); ses arrière-petits-neveux et nièces: William, Emily, Dave, Tom, Kylie, Jacob, Elijah, Daniel, Robertson, Demy (David), Sara (Alexandre), Vincent (Émilie), Tomas, William (Carol Anne), Mélissa (Tristan), Jessie (Brittany) et Matis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La cérémonie aura lieu le samedi 28 novembre 2020 à 17h, à la chapelle du complexe. Vous pourrez y assister via la captation.Des dons à la Fondation de la Sclérose Latérale Amyotrophique seraient appréciés.