Photos souvenirs: Louise-Josée Mondoux

Miss Coupe Grey

Photo d'archives, Normand Pichette

Il y a 43 ans, Louise-Josée Mondoux, qui participait à de nombreux concours de personnalité et de beauté, était élue Miss Coupe Grey 1977. Cette même année, Miss Coupe Grey effectua la mise au jeu officielle d’une joute de hockey entre les capitaines Don Maloney, des Red Wings de Detroit, et Yvan Cournoyer, des Canadiens de Montréal, au Forum de Montréal. Elle n’avait que 22 ans.

Débuts télé

Photo courtoisie

Avec Mario Lirette au début des années 80, deux animateurs déjà chouchou du grand public. Au cours des années 80, les diffuseurs télé n’hésitèrent pas à confier à la belle Louise-Josée Mondoux, malgré son jeune âge, l’animation de plusieurs émissions, dont le populaire Ciné-Quiz à Télé-Métropole (TVA) en 1982 et 1983, où l’on présentait des films en après-midi, jumelé à un concours.

Animatrice vedette

Photo courtoisie

En 1987, il y a 33 ans, Louise-Josée et Serge Laprade quand ils animaient le Gala de la rentrée à CFTM-TV (TVA). Une dizaine d’années plus tard, ils allaient animer en duo la première mouture de l’émission Télé-Achat, qui devint Boutique TVA l’année suivante, puis Shopping TVA. L’animatrice demeura l’image du format de télé-achats, où l’on vendait avec enthousiasme une panoplie de produits à la télé, durant 16 ans.

Très populaire

Photo courtoisie

À l’époque où elle animait l’émission Matinée d’été sur les ondes de CFTM (TVA). Au cours de sa carrière, Louise-Josée a tenu la barre d’une dizaine d’émissions à TVA et à Radio-Québec. Elle a aussi été présentatrice de matchs de soccer à TVA à l’époque du Manic de Montréal et elle a prêté son nom durant 10 ans à Vision Mondiale, une cause qui lui tient à cœur.

Mariage heureux

Photo courtoisie, Daniel Tremblay

Le 12 août 1989, l’animatrice de 34 ans épousait son champion olympique, Peter Duncan, lors d’une cérémonie romantique devant 150 invités, dans une petite chapelle de Mont-Tremblant. Lors du Noël précédent, Peter avait fait toute une surprise à la femme de sa vie en lui offrant une bague de fiançailles, cachée au fond d’une immense boîte.