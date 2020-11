Salomé Corbo et son malamute chewy

En pleine pandémie, Salomé Corbo a adopté Chewy, un malamute croisé âgé de 5 1⁄2 mois, un joli chiot nordique pour un projet de famille qui semble déjà réussi.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Avoir un projet de famille pendant la pandémie : zoothérapie, sens des responsabilités, sorties « obligatoires » en plein air, etc. Bref, toutes ces choses qui font grandir une famille et qui aident la santé mentale...

2. Pourquoi avoir choisi le nom de Chewy ?

Parce que nous sommes une famille de geeks et que Star Wars est notre saga préférée. Chewy est le surnom de Chewbacca, dont les sons et cris ont été inspirés, selon la légende, par le malamute de Georges Lucas. Et surtout parce qu’il va être gros et poilu !

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre chien ?

C’est un petit chien errant qui est arrivé seul du Nunavut. Il est adorable avec les humains, surtout pour mendier de la nourriture. On l’a surnommé le « quêteux ». Il est curieux et très fort. D’ailleurs, se balader avec lui, c’est du sport ! Heureusement, il écoute déjà bien les consignes.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Il a peur de la porte d’en avant. Il refuse systématiquement d’entrer dans la maison par cette porte. Il faut passer par l’arrière... C’est vraiment étrange, parce qu’il veut toujours tout explorer, sauf la devanture de la maison. Peut-être y rôde-t-il un esprit malin ! Qui sait ?

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il a détruit ma pelouse au complet en y creusant des trous afin de cacher ses toutous... On va devoir refaire tout notre aménagement paysager et potager. Heureusement qu’on était dû !

6. Quelle est son activité préférée ?

Tirer... c’est un chien de traîneau.

7. Quel est son endroit préféré ?

Sous la table à pique-nique dans la cour. On l’a d’ailleurs transformée en niche pour l’hiver.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Rien de plus... C’est ça l’aventure !

9. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Je joue en ce moment une maman mutante, dans Les Mutants à Télé-Québec. Mon personnage est un mélange de femme-ourse-louve. J’observe beaucoup Chewy pour imiter ses réflexes, ses façons de renifler, d’écouter au loin, de dresser la tête. C’est vraiment une chance de l’avoir. C’est super inspirant.

10. Pendant le confinement, qu’est-ce que votre animal vous a apporté de particulier ?

Il est arrivé en août 2020, justement pour pouvoir survivre au confinement de la 2e vague.