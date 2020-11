Un album-surprise pour le rappeur FouKi

FouKi n’avait pas prévu de sortir d’album solo complet cette année. Mais une certaine pandémie lui a soudainement laissé beaucoup de temps pour travailler de nouvelles chansons, ces derniers mois. Le voici qui arrive en surprise avec l’album Grignotines de luxe.

Un mois après le mini-album (EP) de quatre pièces, Grignotines, et six mois après un album en duo avec Koriass, le rappeur FouKi revient avec Grignotines de luxe, une proposition plus costaude que le EP qui contient huit morceaux supplémentaires.

Fidèle à ses collaborateurs des dernières années, FouKi a fait encore appel à son « équipe rapprochée » de producteurs : QuietMike, Pops & Poolboy, BYNON, Ruffsound & Rousseau, en plus d’une apparition de Jay Scøtt.

« Il n’y a aucun nouveau visage sur ce projet-là, dit le rappeur. Ç’a été un travail d’équipe. J’aime ça avoir plusieurs producteurs pour ne pas que l’album sonne pareil du début à la fin. »

En regardant les titres des nouvelles chansons, plusieurs font référence à la nourriture (Grignotines, Beigne, Crêpe sirop d’érable, Ananas Mango, Brioches à la cannelle). « C’est le menu de mon nouveau resto que j’ouvre en 2021 ! » lance FouKi en riant.

Le chanteur admet trouver dommage de sortir un nouvel album sans pouvoir le défendre sur scène. « J’espère que la vie pourra recommencer l’an prochain. [...] Quand les shows vont revenir, je pense que ça va être tellement jouissif. Tout le monde va être heureux. Je ne suis pas inquiet là-dessus. »

Le nouvel album de FouKi, Grignotines de luxe, est présentement sur le marché.