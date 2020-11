Un pas de plus vers l’économie circulaire des plastiques au Canada

Keurig Dr Pepper Canada a récemment annoncé que ses cafetières Keurig® K-Mini® et K-Mini Plus® sont maintenant respectivement faites avec un minimum de 20 % et 30 % de plastique recyclé. Il s’agit d’un jalon important dans la transition de l’entreprise vers un modèle d’affaire durable et des pratiques qui visent à réduire son empreinte environnementale.

L’utilisation de plastique recyclé post-consommation, qui désigne la récupération des objets pouvant être transformés, réusinés et remoulés dans une tout autre forme, constitue une innovation importante pour réduire l’impact des produits de consommation sur l’environnement. Cette nouvelle source d’approvisionnement vient remplacer la résine de plastique vierge qui aurait été habituellement nécessaire à la fabrication des cafetières Keurig®.

Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada, espère que de telles avancées pourront encourager l’industrie à repenser ses façons de faire pour contribuer à la circularité des plastiques au Canada.

L’entreprise a fait appel à des leaders au sein de l’industrie des matériaux recyclés pour mener à bien son projet. Du nombre, on compte Lavergne, un chef de file dans la conception des résines de plastique recyclé, expert dans l’accompagnement des fabricants souhaitant remplacer des résines vierges dans leur chaîne de production sans compromettre la qualité et la durabilité de leurs produits.

Stéphane Glorieux souligne que « Lavergne est devenu bien plus qu'un fournisseur, c'est un véritable partenaire. Il nous a accompagnés dans notre démarche, réduisant ainsi notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, tout en donnant une seconde vie à des matériaux utiles qui autrement se retrouveraient dans les sites d’enfouissement ».

Jean-Luc Lavergne, président et fondateur de cette entreprise basée dans l’Est de Montréal, abonde dans ce sens : « Nous sommes heureux de collaborer étroitement avec KDP Canada pour faire de la fabrication du plastique un processus circulaire. Ensemble, nous travaillons aussi déjà sur la prochaine étape, soit de réintroduire du plastique provenant de cafetières Keurig récupérées par le biais d’un programme de recyclage avec les consommateurs et de l’intégrer dans de nouveaux produits. »

Ce n’est donc qu’un début pour Keurig Dr Pepper Canada qui a pour mission de poursuivre sur cette lancée en introduisant davantage de matériaux recyclés dans son éventail de produits.

Une annonce sous le signe de la continuité

Cette annonce de Keurig Dr Pepper Canada s’inscrit parfaitement dans sa plateforme de responsabilité sociétale Soif de faire le bien et s’ajoute à la liste de réalisations de l’entreprise en matière de développement durable.

Keurig Dr Pepper Canada a déjà assuré la transition de ses capsules K-Cup® à un format recyclable fait de plastique numéro 5 et multiplie les efforts pour réintroduire également des matières recyclées dans ses emballages.

Elle s’est aussi engagée, d’ici 2025, à ce que tous ses emballages soient recyclables ou compostables et faits à 30% de matières recyclées. C’est sans compter son désir de ne plus envoyer de matières résiduelles aux sites d’enfouissement.

Apprenez-en plus sur les cafetières faites en partie de plastique recyclé de Keurig® et sur les autres initiatives en matière de développement durable en visitant www.keurig.ca.