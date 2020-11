COVID-19: la courbe fléchit au Québec

Contrairement à nombre de provinces qui ont continué à battre des records au cours de la dernière semaine, le Québec semble être parvenu à maitriser sa courbe épidémiologique, au point où le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a commencé à chuter.

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nunavut: ces cinq provinces et ce territoire ont tous en commun d'avoir battu, parfois à plus d'une reprise, leur propre record de cas recensés en 24 heures au cours des sept derniers jours.

Allant à contre-courant de ces données peu encourageantes, la Belle Province est, elle, parvenue à faire fléchir la courbe de la seconde vague de COVID-19.

Du 16 au 22 novembre, la Santé publique a recensé, en moyenne, 1169,7 infections à la COVID-19 par jour. Il s'agit d'une chute de 9,4 % du nombre d'infections par rapport à la semaine du 9 au 15 novembre.

Le bilan de dimanche s'inscrit aussi dans une bonne lignée, la santé publique ayant dévoilé 1154 infections et 23 décès recensés dans les dernières 24 heures.

Mieux encore, cette chute s'inscrit dans un contexte où le nombre de tests menés a grandement augmenté, allant jusqu'à franchir le cap des 30 000 prélèvements à quatre reprises dans les derniers jours.

Mais le Québec est loin d'être sorti de l’auberge. La province doit toujours composer avec un nombre moyen d'infections plus élevé qu'à n'importe quel moment de la première vague. De plus, rappelons que la courbe de la seconde vague avait déjà fléchi une première fois en octobre, avant de repartir de plus belle vers le haut au lendemain de l'Halloween.

Notons aussi que la mortalité a suivi le chemin inverse des infections, le nombre de décès étant passé de 186 à 203 au cours des sept derniers jours, en hausse de 9,1 %.

Stagnation en Ontario

Pour sa part, l'Ontario est demeuré la province qui a affiché le plus grand nombre de nouveaux cas au pays au cours des derniers jours, incluant un nouveau sommet de 1588 contaminations samedi. Il s'agit du plus grand nombre de tests positifs recensés en 24 heures depuis le début de la pandémie, toutes provinces confondues.

Malgré ce record et un bilan qui s'en approchait dimanche avec 1534 cas et 14 décès, l'Ontario a vu sa courbe stagner au cours de la semaine. En fait, la province a maintenu une moyenne de 1414,7 cas par jour, soit à peine 6,7 de plus que lors de la semaine du 9 au 15 novembre.

Devant le peu de progrès dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement de Doug Ford a ordonné vendredi un confinement de quatre semaines et Toronto et dans la région de Peel qui entrera en vigueur dès lundi. Conséquemment, plusieurs Torontois se sont précipités dans divers commerces samedi et dimanche pour faire des provisions.

Ailleurs au pays, le Manitoba a annoncé 243 nouvelles infections et 12 décès, un bilan en nette baisse vis-à-vis des records enregistrés dans cette province.

Le Nunavut, de son côté, a fait état de 21 infections de plus, pour un total de 128.

Le Canada cumulait, dimanche en mi-journée, un total de 2952 nouveaux cas de COVID-19, en plus de 49 décès, portant le bilan de la pandémie à 328 656 cas et 11 455 morts.

La situation au Canada:

Québec: 132 042 cas (6829 décès)

Ontario: 103 912 cas (3486 décès)

Alberta: 45 288 cas (471 décès)

Colombie-Britannique: 25 474 cas (331 décès) – Données de vendredi

Manitoba: 13 544 cas (229 décès)

Saskatchewan: 6237 cas (33 décès)

Nouvelle-Écosse: 1168 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 424 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 316 cas (4 décès)

Nunavut: 128 cas

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 29 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 328 656 cas (11 455 décès)