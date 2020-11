Désir, fantasmes: prenez le pouls

Véritables coups de fouet de la libido, les fantasmes sexuels se classent encore à l’occasion dans la case des incompris. Parfois accusés de causer la dépravation, d’encourager l’infidélité ou encore de confondre le rêveur éveillé dans son orientation sexuelle, les songes érotiques portent un lourd fardeau... qui souvent ne leur appartient pas !

En effet, les fantasmes sont le résultat de ces mises en scène mentales qui propulsent l’excitation sexuelle à un niveau supérieur. Comme le disait si bien le psychiatre français Henri Barre, les fantasmes ne commandent pas la vie sexuelle, ils en sont la nourriture. Et vous, quel rôle jouent les fantasmes dans votre vie ? Faites le jeu-questionnaire pour le découvrir...

Selon vous, une personne qui a des fantasmes érotiques tous les jours c’est :

a) Quelqu’un qui vous ressemble

Quelqu’un qui vous ressemble b) Une personne qui est en bonne santé sexuelle

Une personne qui est en bonne santé sexuelle c) Impossible

Si vous vous permettiez de fermer les yeux et vous imaginer vivre une scène sexuellement excitante et différente de votre réalité, quels en seraient les personnages :

a) Des gens qui s’attachent, qui dépassent des limites personnelles et qui ont du plaisir

Des gens qui s’attachent, qui dépassent des limites personnelles et qui ont du plaisir b) Des personnes qui osent et qui jouissent

Des personnes qui osent et qui jouissent c) Des gens qui vivent un sentiment de culpabilité et qui ne savent pas trop quoi faire

Quel scénario aimeriez-vous tester en fantasme :

a) Sexe par webcam

Sexe par webcam b) L’échange de caresses et de comportements inavouables

L’échange de caresses et de comportements inavouables c) Dehors à l’abri — ou pas — des regards

Quelqu’un qui fantasme de vivre des comportements sexuels avec des individus du même sexe alors que cette personne se dit être hétérosexuelle c’est :

a) Possible, mais révélateur

Possible, mais révélateur b) Sain

Sain c) Un signal inquiétant

Un fantasme sexuel doit être révélé :

a) Oui ça peut être excitant

Oui ça peut être excitant b) Ça dépend

Ça dépend c) Jamais

Dans un de vos derniers fantasmes :

a) Vous animiez une soirée fétichiste

Vous animiez une soirée fétichiste b) Il y avait des inconnus, tous genres et orientations confondus

Il y avait des inconnus, tous genres et orientations confondus c) Vous remportez le gros lot du 6/49

La réaction qui vous décrit le mieux quand vous fantasmez :

a) Pulsations cardiaques élevées et sueurs

Pulsations cardiaques élevées et sueurs b) Sourire coquin et chatouillements

Sourire coquin et chatouillements c) Soupirs exaspérés

Qu’indiquent vos réponses

Si vous avez répondu une majorité de « A », il est fort à parier que pour vous, les fantasmes servent de bougies d’allumage à votre désir sexuel. Ces scénarios sont variés, mettent à profit votre imaginaire débordant et surtout nourrissent votre libido. De façon générale, vous parvenez à trouver rapidement la voie vers l’extase puisque votre esprit sait comment vagabonder dans des zones d’excitation extrême, sans culpabilité, car ils demeurent imaginaires.

Avoir répondu une majorité de « B » peut laisser croire que vous aimez alterner entre les règles et le laisser-aller... jusque dans vos fantasmes les plus profonds. Pour vous, les limites sont nécessaires ou importantes, même si vous savez très bien faire la différence entre fantasmes et réalité. Savoir que les fantasmes ne se domptent pas ne suffira pas à vous empêcher de chercher à les contrôler.

Une majorité de « C » indique suffisamment clairement que le sujet des fantasmes sexuels n’est pas votre sujet de réflexion favori ! Complexes, incompréhensions, préjugés ou simplement méconnaissance ? De quelle manière stimulez-vous votre désir ? Les fantasmes ne se constituent pas uniquement de rêveries érotiques surréelles et incongrues... peut-être fantasmez-vous sans vous en apercevoir...