[EN DIRECT 22 novembre 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

9h22 | Les États-Unis espèrent commencer la campagne de vaccination avant la mi-décembre

5h47 | Accès aux vaccins: le G20 promet de «ne reculer devant aucun effort»

Les dirigeants du G20 ont promis dimanche de «ne reculer devant aucun effort» pour garantir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, selon un brouillon de la déclaration finale du sommet au ton résolument consensuel, mais pauvre en annonces concrètes.

3h44 | La COVID-19 ne serait pas originaire du laboratoire de Wuhan

Un nouveau lot de tests aurait prouvé que le coronavirus à l’origine de la COVID-19 ne proviendrait pas du laboratoire de Wuhan, a affirmé sa directrice cette semaine.

1h | Voici les dépenses du fédéral pour la pandémie

1h | Ottawa doit freiner ses dépenses, estiment des experts

Le gouvernement canadien a dépensé en neuf mois plus de 225 milliards $ afin de faire face à la pandémie, soit l’un des montants les plus élevés sur la planète. Le Journal a questionné des experts pour savoir si cette générosité tous azimuts était justifiée.

1h | L’argent promis pour les bars et les restos n’arrive pas

Des restaurateurs et propriétaires de bars découragés par la fermeture de leurs établissements au mois d’octobre exhortent le gouvernement Legault à leur envoyer « l’aide d’urgence » promise il y a sept semaines.

1h | La fermeture pour les Fêtes est le «coup de grâce»

Le prolongement des restrictions en zone rouge durant le temps des Fêtes sera catastrophique pour des restaurants et des bars qui comptaient sur cette période pour survivre à la crise.

1h | 24 heures trop tard pour obtenir de l’aide

Des propriétaires de centres sportifs de Lanaudière ont vu une précieuse subvention leur filer entre les doigts pour une question d’heures.

0h | Rare incursion dans les coulisses de la lutte à la COVID

La deuxième vague frappe de plein fouet les hôpitaux de Québec, où les travailleurs s’épuisent à combattre la COVID-19 et appréhendent un hiver encore plus difficile avec la grippe et les impacts des partys de Noël.

0h | Des experts en désaccord avec l’opposition

Contrairement à ce que réclament les partis d’opposition, des experts en gouvernance consultés par Le Journal ne jugent pas nécessaire de diffuser les délibérations entre la Santé publique et le Gouvernement sur leur gestion de crise.

0h | Les avis pleuvent sur les chantiers

Les consignes sanitaires ne sont pas toujours respectées sur les chantiers de construction, qui ont reçu plus de 1000 avis de corrections en un mois.

0h | Des impacts plus gros que les attentats du 11 septembre pour le secteur de l'aviation

Des agentes de bord qui ont passé plus de deux décennies à parcourir le monde en avion estiment que la pandémie a eu des impacts si importants qu’ils surpassent même ceux du 11 septembre 2001 dans le domaine de l’aviation.