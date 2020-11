La reconnaissance faciale... pour les ours!

L’intelligence artificielle pour permettre la reconnaissance faciale n’est plus exclusive aux humains. Il est désormais possible de l’utiliser pour identifier... des ours!

Avec l’aide d’experts de la Silicon Valley, Melanie Clapham, une étudiante postdoctorale à l’Université de Victoria en Colombie-Britannique et biologiste pour les ours, est parvenue à créer un logiciel qui permet de reconnaître les traits faciaux des ours.

Jusqu’ici, le logiciel a permis d’identifier et de reconnaître 132 bêtes dans le cadre d’un projet de la chercheuse, rapporte CNN. Il appert que cette méthode serait plus efficace et, surtout, plus sécuritaire pour tracer les animaux, particulièrement les ours.

Typiquement, les scientifiques qui souhaitaient suivre des animaux le faisaient à l’aide d’étiquette attachée sur la bête ou sur leur collier. Mais cette façon de faire est plus dispendieuse, invasive et possède une durée de vie plutôt courte en plus de poser un risque, expliquent les experts.

Pour mettre à point la technologie, Melanie Clapham est parvenu à récolter plus de 5000 photos d’ours au Canada et en Alaska afin de créer une base de données.

Le projet BearID est un de nombreux projets qui cherchent à adapter la technologie de reconnaissance faciale aux animaux.

Joe Hoagland, un fermier de l’État du Kansas, aux États-Unis, utilise une technique similaire pour ses vaches. À partir des photos importées par les utilisateurs, l’application CattleTracs parvient à encoder les données GPS et la date de celles-ci.

Au fur et à mesure que des photos sont importées, il devient possible de tracer les vaches.