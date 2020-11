Le Drakkar renoue avec la victoire

Le Drakkar de Baie-Comeau a mis un terme à une vilaine disette à domicile, dimanche après-midi, quand il a inscrit un triomphe de 3-2, en tirs de barrage, sur les Foreurs de Val-d’Or.

Battus à leurs cinq parties précédentes, les Nord-Côtiers ont fait preuve de caractère pour revenir de l’arrière et se sauver avec cette victoire in extremis face à leurs visiteurs de l’Abitibi.

Les Foreurs avaient remporté les deux premiers duels de ce programme triple. Les membres de l’équipage ont sauvé l’honneur grâce à un bel effort collectif durant plus de 60 minutes.

Les locaux ont amorcé la prolongation à court d’un homme et ont tenu le coup grâce à une bonne défensive et au brio du gardien recrue Olivier Ciarlo, qui a réalisé l’arrêt du match à la toute fin de la période de surtemps.

La fusillade a suivi. Le vétéran Nathaël Roy a finalement tranché le débat avec le but décisif. «On avait demandé aux joueurs de travailler et de garder le focus durant trois périodes. Ils l’ont fait et ont mérité cette victoire», a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Privé de son capitaine Nathan Légaré (blessé au haut du corps), le Drakkar a très bien entrepris la rencontre. «J’ai adoré notre première période. L’échec-avant était efficace et les gars ont attaqué le filet à plusieurs reprises.»

Limité à deux maigres lancers au cours du deuxième engagement, les locaux sont tout de même retourné au vestiaire avec un seul but de recul après 40 minutes d’écoulées.

Auteur du premier but des siens, l’attaquant Brandon Frattaroli a relancé les hostilités au troisième tiers. «Malgré une deuxième période plus difficile, les joueurs n’ont pas lâché et ont continué de s’impliquer pour la dernière portion du match», a ajouté Grégoire, qui a eu de bons mots à l’endroit de son jeune cerbère de 16 ans.

En bref

Jacob Gaucher et Marshall Lessard ont enfilé les buts des perdants, qui sont repartis de Baie-Comeau avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six... Le Drakkar a perdu les services du vétéran Antoine Rochon en première période... Le navire partira sur la route, la semaine prochaine, afin d’amorcer une série de trois parties en quatre jours sur les patinoires de l’Abitibi.