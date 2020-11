Le pardon qui guérit

Dans un généreux témoignage diffusé en ligne, Rémy Bélanger nous raconte l’étrange et choquante attaque dont il a été victime pendant la nuit de l’Halloween dans le Vieux-Québec. Bien au-delà des détails sanglants dont on n’arrive jamais vraiment à détourner le regard, c’est par son appel au pardon qu’il nous surprend toutefois.

Raisons de vivre

Imaginez. Vous vous baladez dans un coin que vous aimez par une belle soirée quand survient un événement que vous n’auriez jamais anticipé. On ne sort jamais de chez soi en se disant que c’est peut-être aujourd’hui qu’on sera l’objet d’une attaque au sabre.

Non seulement cet incident brise votre quotidien et vous confinera à une longue période d’hospitalisation et de réhabilitation, alors que la pandémie limite les visites, il vous privera en plus d’une de vos raisons de vivre.

Les innombrables heures que Rémy Bélanger a passées à pratiquer son violoncelle et son piano nous indiquent qu’il est sans doute assez passionné pour trouver un moyen de faire de la musique d’une manière ou d’une autre. N’empêche qu’il ne pourra vraisemblablement plus en jouer avec la même virtuosité. Il devra se réinventer.

Ressentiment

« J’étais dans l’ambulance le 31 au soir et déjà je lui avais pardonné. »

C’est ce que nous dit Rémy Bélanger à propos d’un agresseur envers qui il pourrait caresser un légitime désir de vengeance.

On trouve souvent que la maladie mentale a le dos large, quand vient le temps de punir un crime violent, mais le musicien de 37 ans nous pose la question suivante : est-ce que quelqu’un de sain d’esprit ferait vraiment une chose pareille ?

Le ressentiment et la haine sont des réactions normales et courantes devant une violence qui nous a été injustement infligée. Néanmoins, il faut lucidement admettre que ce sont des émotions qui font du mal essentiellement à la personne qui les ressent.

Ce n’est pas facile de pardonner, oh non. Par contre, ça aide à guérir. C’est ce que nous dit Rémy Bélanger.