Salut les vrais!

Je m’adresse aux sportifs.

Ceux qui en font, ceux qui en vivent, ceux qui s’en font une religion, un plaisir, une discipline.

Ceux qui en mangent.

Ça va des craqués dans la tête qui s’entraînent comme des malades au quotidien à ceux qui se tapent une belle grande marche, en passant par les coureurs, les chasseurs, les golfeurs et les cyclistes qui ne lâchent pas.

Bientôt vont s’ajouter les planchistes, les skieurs et raquetteurs, et vous n’abdiquez pas malgré cette météo qui commencera à exiger robustesse, résilience et endurance.

C’est l’heure de la tape dans le dos, de l’encouragement et de vous laisser dire que vous êtes bons, que vous êtes des vrais, pas des lâcheux.

Vrai qu’on est coincés dans cette pandémie, mais faux qu’on va baisser les bras.

J’ajoute les joueurs et joueuses de hockey qui paient le gros prix pour se retrouver à deux ou trois sur une patinoire afin de répondre aux exigences de la santé publique, mais aussi pour ne pas abandonner leur sport favori.

De même pour les joueuses et joueurs de tennis qui ont accès à leur centre, mais qui retournent à la maison en sueur sans pouvoir passer à la douche. Salut à ceux et celles qui font des exercices chez eux, à ceux et celles qui font bouger les enfants, les jeunes.

Et les vieux, ne lâchez pas non plus. Vous êtes encore et toujours de beaux exemples de persévérance. Une marche, ne serait-ce que dans le corridor, vous fera toujours du bien.

De l’enclave