Une première bordée de neige à l'horizon

Les amateurs de sports d’hiver pourront enfin sortir leurs bottes, mitaines et «crazy carpet» alors que le sud du Québec recevra sa première véritable bordée de neige dès dimanche soir.

Environnement Canada prévoit que le Québec recevra entre 5 centimètres de neige dans la région montréalaise à près de 20 centimètres dans de nombreux secteurs plus au nord.

En Outaouais, dans les Laurentides, dans Lanaudière, dans la région de Québec, dans Chaudière-Appalaches et jusqu’à Baie-Comeau, ce sont entre 15 et 20 centimètres qui tomberont entre dimanche soir et lundi soir.

Environnement Canada a invité les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions routières qui s'annoncent difficiles.

La grande région de Montréal, le sud des Laurentides, la Mauricie et la Montérégie auront la chance de voir une mince couche de neige collante de 5 à 10 centimètres s’étendre au sol, mais celle-ci pourrait rapidement disparaître sous l’effet la pluie, lundi.

De la pluie verglaçante pourrait aussi tomber dans ces régions méridionales en fin de nuit ou tôt en matinée, a averti l'organisation fédérale.