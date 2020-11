Une section canadienne qui ne fera pas de cadeau au CH

La prochaine saison risque fort bien de se dérouler uniquement au nord de la frontière pour le Canadien de Montréal et si le tout se confirme dans les jours à venir, il aura un beau défi à relever, puisque ses futurs rivaux du pays ne sont pas restés assis sur leurs deux mains pendant les dernières semaines.

Malgré l’arrivée des Josh Anderson, Tyler Toffoli, Jake Allen et Joel Edmundson, rien n’est gagné pour la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien. Il faut dire que sans la COVID-19, le Tricolore n’aurait vraisemblablement pas participé aux séries éliminatoires 2020. La dernière campagne a été pénible et il a fallu un plan de retour au jeu à 24 équipes, ainsi qu’une performance rafraîchissante dans la bulle de Toronto, pour faire oublier cette triste année 2019-2020.

Aux yeux de plusieurs observateurs, le Canadien est mieux armé pour faire face à la musique, mais dans les autres marchés au pays, l’optimisme est aussi au rendez-vous. La lutte s’annonce féroce. Voici un bref retour sur les changements effectués au sein des potentiels adversaires de section du Bleu-Blanc-Rouge.

Maple Leafs de Toronto

Photo d'archives, AFP

Dans la Ville Reine, tous ont été déçus de voir les Leafs échouer en ronde de qualification et des ajustements s’imposaient. La mauvaise nouvelle pour les partisans du CH, c’est que la formation torontoise sera non seulement talentueuse avec le retour des Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et autres, mais également passablement imposante physiquement.

L’arrivée de Joe Thornton et de Wayne Simmonds ne donnera certes pas de la vitesse au groupe du pilote Sheldon Keefe. Toutefois, ces joueurs ont énormément du vécu et demeurent difficiles à stopper en raison de leur bon gabarit. À l’arrière, Toronto a ajouté des éléments intéressants : T.J. Brodie, qui a signé un contrat de quatre ans, et Zach Bogosian, récent gagnant de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay.

Sénateurs d’Ottawa

Photo AFP

Selon plusieurs, les «Sens» seront les négligés dans une section canadienne, comme ils l’auraient probablement été au sein de la division Atlantique. Cependant, la jeunesse pourrait rapidement bien les servir, dépendamment de la progression de Tim Stutzle et de Jake Sanderson, choisis respectivement aux troisième et cinquième échelons du récent repêchage amateur.

Du côté des vétérans, Ottawa a misé gros sur Matt Murray, qui tentera de racheter une saison difficile. L’ancien des Penguins de Pittsburgh prendra la place de Craig Anderson devant le filet et sera sûrement motivé à l’idée d’affronter le Canadien, un club lui ayant donné des ennuis en ronde qualificative l’été passé. En plus de prendre une chance avec Alex Galchenyuk, les Sénateurs ont effectué une belle prise, soit l’ailier Evgenii Dadonov. Celui-ci a marqué au moins 25 fois lors de chacune des trois dernières campagnes avec les Panthers de la Floride.

Jets de Winnipeg

Photo AFP

Un peu comme ce fut le cas à Toronto, la déception s’est fait sentir au Manitoba à la suite d’une élimination en ronde de qualification. D’ailleurs, les spéculations concernant le futur de Patrik Laine continuent d’émaner ici et là. Également, le directeur général Kevin Cheveldayoff a acquis un élément important à l’attaque, Paul Stastny. Ce dernier se joindra à un groupe de joueurs prolifiques comprenant Blake Wheeler, Mark Scheifele et Kyle Connor. Le peloton d’employés de soutien a aussi été bonifié d’un visage connu à Montréal, celui de Nate Thompson.

Avec la présence devant le filet de Connor Hellebuyck, récipiendaire du trophée Vézina cette année et auteur de six blanchissages en 2019-2020, les Jets de Winnipeg ont les outils requis pour reprendre leur envol.

Canucks de Vancouver

Photo d'archives Martin Chevalier

En dépit de quelques transformations importantes, les Canucks de Vancouver constitueront des rivaux énergiques et motivés dans les années à venir, puisque les Elias Pettersson, Brock Boeser et Bo Horvat, ainsi que le défenseur Quinn Hughes, sont toujours là. Ils ont certes perdu le gardien Jacob Markstrom, mais l’embauche de Braden Holtby, un gagnant de la coupe Stanley, constitue un bon compromis. À l’arrière, Christopher Tanev a aussi quitté au profit des Flames de Calgary. Par contre, Nate Schmidt, obtenu des Golden Knights de Vegas, aura le mandat de prendre le relais.

L’ancienne équipe de Toffoli a surpris bien des gens en atteignant la demi-finale de l’Association de l’Ouest en séries 2020, poussant les Knights à la limite. Même si Carey Price a le numéro des Canucks depuis le début de sa carrière, les prochains duels face aux hommes de Travis Green ne seront pas de tout repos.

Flames de Calgary

Photo AFP

À l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 9 octobre, les Flames de Calgary ont substilisé deux joueurs aux Canucks en faisant signer un contrat à Markstrom et Tanev. Ces arrivées pourraient améliorer la défense des Flames, d’autant plus que leur nouveau gardien a aidé Vancouver à réaliser des performances au-delà des attentes l’an passé.

La tempête Bill Peters étant chose du passé, la formation albertaine devrait avoir moins de soucis sous la gouverne de Geoff Ward. Les Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau et Sean Monahan seront toujours aussi pugnaces pour leurs opposants, tandis que le capitaine Mark Giordano devrait assurer une belle protection à Markstrom.

Oilers d’Edmonton

Photo d'archives, AFP

Les rivaux provinciaux des Flames restent une force offensive avec le duo Leon Draisaitl-Connor McDavid. Le premier des deux reviendra d’une saison mémorable marquée par l’obtention des trophées Hart, Art-Ross et Ted-Lindsay. Certes, les Oilers d’Edmonton continueront de récolter leur large part de buts, mais ils veulent surtout que cela se traduise par des victoires, ce qui n’est pas survenu en séries 2020.

Désireux de faire oublier une douloureuse élimination aux mains des Blackhawks de Chicago, 12e tête de série de l’Ouest, en ronde de qualification, le DG Ken Holland a tendu une perche à Kyle Turris, Tyson Barrie et Anton Forsberg. Mais avant tout, il souhaite une bonne contribution des autres joueurs du club qui auront à mieux appuyer leurs deux ténors Draisaitl et McDavid.