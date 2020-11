DESFOSSES BOUCHARD

Ginette



À St-Jérôme, le lundi 9 novembre 2020 est décédée, à l'âge de 70 ans, Ginette Desfosses.Elle laisse dans le deuil son conjoint Marc Bussières, ses enfants Marc (Julie) et Mélanie (Benoit), sa belle-fille Chloé, ses petits-enfants Dali, Agathe, Charlie et Zach ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 26 novembre 2020 de 17h à 19h suivi de la cérémonie.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à l'Institut de recherche sur le cancer.