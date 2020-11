Cinq vedettes brillent au gala des American Music Awards

Elle n’a pas chanté, elle n’était même pas présente à la cérémonie, mais Taylor Swift a encore trouvé le moyen de voler la vedette à la 48e soirée des American Music Awards, dimanche, en étant sacrée artiste de l’année. Elle n’est pas la seule qui a brillé lors de ce gala qui récompense annuellement la popularité plus que la qualité des œuvres.

Voici les stars de la soirée.

Taylor Swift

La transformation de la chanteuse country-pop en artiste indie-folk ne lui a pas fait perdre un seul admirateur. Avec l’album Folklore, qui lui a permis de remporter trois AMA, Swift a fait la preuve que la prise de risque n’était pas synonyme d’échec commercial. À d’autres de prendre des notes.

The Weeknd

Oubliez ses trois trophées. Ce sont les bandages qui recouvraient la tête de The Weeknd qui ont fait jaser. Non, l’artiste torontois n’est pas blessé ni ne se relève d’une chirurgie esthétique. Il s’agit plutôt d’une mise en garde contre la conduite en état d’ébriété, un concept élaboré depuis la sortie de son album After Hours.

Megan Thee Stallion

Son succès Body a tous les attributs d’un ver d’oreille et son duo viral avec Cardi B, Wap, lui a permis de remporter le premier AMA de sa carrière. Ajoutez à cela qu’elle a offert une des performances les plus électrisantes d’une soirée plombée par un abus de ballades.

Doja Cat

Que ce soit lors de son duo avec Bebe Rexha ou quand elle a remporté les AMA de l’artiste féminine soul-R&B et révélation de l’année, Doja Cat a fait tourner les têtes, dimanche. Son talent et son attitude « bad ass » sont annonciateurs de belles choses.

BTS

Les admirateurs les plus dévoués de l’Univers n’ont pas fait mentir leur réputation. Pour une troisième année de suite, le vote massif de leur ARMY a permis à BTS d’être nommé artiste favori sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi raflé l’AMA de groupe pop-rock favori pour une deuxième année de suite.