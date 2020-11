Comment protéger ma fille?

Mon mari et moi sommes un peu décontenancés et voudrions savoir comment font les autres parents pour protéger leurs adolescentes des dérives présentes sur les réseaux sociaux ? Nous avons une fille de 14 ans qui les fréquente depuis quelques mois et qui nous raconte parfois ce qui s’y véhicule. Il s’agit souvent de choses qu’une fille de son âge ne devrait ni lire ni entendre. On ne veut pas la priver de ce contact avec les gens de son âge, mais quand ça dépasse la décence, comment on fait pour protéger son enfant ?

Une mère

Il importe de garder vivant ce contact franc et direct avec votre fille, tout en mettant des règles claires sur le temps que vous lui permettez de consacrer à cette activité. Il faut lui expliquer que sur Internet, des personnes peuvent être mal intentionnées et tenter de lui soutirer des informations personnelles à ne jamais donner,comme son numéro de cellulaire et son adresse. Il est aussi nécessaire d’encadrer ce qu’elle fait sur les réseaux sociaux, à savoir de n’échanger qu’avec des gens qu’elle connaît, de ne jamais diffuser de photos qui pourraient la compromettre, ni ne jamais prendre rendez-vous avec quelqu’un qu’elle ne connaît pas. Et qu’en cas d’un rendez-vous avec une connaissance, elle doit toujours vous en informer.