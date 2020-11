Confirmé pour Kim Clavel et Marie-Pier Houle

Les boxeuses Kim Clavel et Marie-Pier Houle vont bel et bien remonter sur le ring samedi, à Cuernavaca, au Mexique.

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a officialisé la nouvelle par communiqué, lundi.

Clavel (12-0-0, 2 K.-O.) affrontera une pugiliste locale de 30 ans, Barbara Alejandra Martinez Munoz (3-8-1, 0 K.-O.) dans un duel de huit rounds chez les poids mouches. Son titre NABF des mi-mouches ne sera pas à l’enjeu. Pour sa part, Houle (2-0-1, 1 K.-O.) se mesurera à Maria Dolores Hernandez Garcia (6-4-1, 4 K.-O.) dans un choc de six assauts chez les super mi-moyens.

Les deux Québécoises croient que ce voyage les aidera dans la suite de leur carrière.

«Ce combat va me permettre d’aller pratiquer tout ce que j’ai fait à l’entraînement durant les derniers mois. C’est une fille de 12 combats comme moi, qui a boxé contre plusieurs championnes du monde. C’est une guerrière et une dure. Mon but est de faire mieux que les championnes l’ayant affrontée avant moi», a commenté Clavel au sujet de son adversaire dans un communiqué de GYM.

«J’attends ce moment depuis tellement longtemps, a ajouté Houle, qui n’a pas livré un duel depuis un an. Je suis extrêmement excitée de remonter dans l’arène et de montrer ma progression des derniers mois. J’ai travaillé fort pour améliorer certains aspects techniques et ce sera au Mexique que je pourrai le confirmer.»

GYM a précisé que ses deux protégées quitteront Montréal mercredi pour y revenir dimanche. L’événement mexicain sera organisé par l’entreprise LC Promotions.