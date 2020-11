Congédiement d’un col bleu maintenu à Montréal

TVA Nouvelles a mis la main sur une récente décision d’un arbitre de griefs qui rejette les arguments d’un col bleu de la Ville de Montréal «qui pratiquait un syndicalisme d’une autre époque» et maintient ainsi son congédiement.

Le plaignant Éric Filion, mécanicien à l’emploi de la Ville depuis 2001, contestait son congédiement du 5 juillet 2018.

Un mois précédent son congédiement, un rapport d’enquête concernant le climat de travail avait mis en lumière une série de comportements irrespectueux à caractère vexatoire et intimidant dirigés envers un nombre important de collègues de travail.

Ce rapport démontre qu’Éric Filion avait utilisé fréquemment des propos dénigrants envers des collègues de travail tels que: «le gros crisse», «nez brun» ou «incompétent» et plusieurs autres.

Un nombre significatif de collègues ont également fait état de son comportement violent et intimidant envers eux. Le rapport révélait aussi une série de tactiques et manoeuvres malhonnêtes de sa part afin de ralentir le travail et inciter ses collègues à faire de même.

Dans sa décision, l’arbitre Me Marcel Morin écorche solidement l’ancienne équipe syndicale des cols bleus regroupés de Montréal et déplore «la vision extrêmement étroite de l’employé, contraire aux textes de la description de tâches de mécanicien(ne) (appareils motorisés) (E-20). Pour lui, un mécanicien ne fait pas de soudure ni des travaux élémentaires de carrosserie . Il était donc en conflit constant avec ses collègues de travail pour qui ces tâches relèvent expressément de la description d'emploi (...) Il a pratiqué jusqu'en 2017 un syndicalisme d'une autre époque avec la caution de certains dirigeants syndicaux qui ont voulu régler le problème du plaignant à l'intérieur de la structure syndicale en voulant faire taire ceux qui le dénigraient. Ont-ils songé un instant qu'en se faisant, ils étaient en train inconsciemment de participer à son congédiement?»

L’arbitre ajoute que «la preuve a également révélé que l'Employeur a donné au plaignant toutes les occasions pour modifier son comportement, mais pour lui les boss, c'est l'ennemi (...) Le Tribunal est d'avis que certains dirigeants syndicaux ont manqué à leurs obligations en ce qui concerne monsieur Filion. Les représentants syndicaux ont dit aux employés de l'atelier Madison «qu'ils le tenaient en laisse». Force est d'admettre que les employés de cet atelier ont plutôt été laissés à eux-mêmes.»