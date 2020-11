Cookie Bluff charme le géant Nestlé

La compagnie québécoise spécialisée dans la pâte à biscuits à manger crue, Cookie Bluff, attire l’attention du géant suisse de l’alimentation Nestlé. Les deux entreprises marieront leur produit dans le cadre d’un « test de marché » qui se déroulera au cours des prochaines semaines.

• À lire aussi: Commerce local: la balle est maintenant dans le camp des Québécois

Pour cette première entente avec Nestlé, Cookie Bluff offrira de la pâte à biscuits à manger crue avec des Smarties. Ce produit sera offert dans 800 points de vente à travers le Québec et dans les provinces de l’Atlantique, notamment dans les supermarchés IGA et Metro et chez Couche-Tard.

Les deux entreprises étaient en pourparlers depuis le printemps, raconte au Journal la direction de Cookie Bluff, qui espère que ce premier contrat fasse boule de neige avec les différentes marques de Nestlé. La direction rêve même de voir ses produits vendus un jour sur la scène internationale.

Avant de signer ce contrat, le président de Cookie Bluff, Sébastien Fiset, dit avoir courtisé, mais en vain, des entreprises québécoises afin de marier ses recettes de pâte à biscuits à manger crue avec d’autres produits locaux. L’objectif était de renforcer l’idée d’achat local auprès des consommateurs.

« On cherchait une compagnie qui allait rappeler des souvenirs d’enfance aux personnes », avance l’homme d’affaires. « Cela a été une négociation vraiment ardue avec Smarties. C’est la première fois que cette organisation signe un partenariat autre que pour la crème glacée », poursuit-il.

Ce dernier tient à préciser ne pas avoir d’engagement de Nestlé pour une distribution canadienne après le test de marché pour ce produit limité à 20 000 contenants, pour le moment. Tout dépendra de la demande, souligne-t-il. « Je sais toutefois qu’il aimerait pouvoir l’offrir à l’année ».

« On fait cela et après on se rassoit. Ils font une analyse de notre entreprise. Nous leur avons également présenté d’autres projets. Cela nous ouvre le portefeuille de Nestlé. C’est gros ! C’est une multinationale qui croit à une compagnie d’ici. Nous sommes partis de rien et là nous avons une opportunité pour nous battre dans la cour des grands. Cela va nous donner une certaine crédibilité à l’international », se réjouit M. Fiset.

À travers le Canada

Depuis 2019, Cookie Bluff offre ses produits partout à travers le Canada dans plus ou moins 2500 points de vente. Annuellement, la compagnie produit 400 000 contenants de pâte à biscuits en plus d’avoir un comptoir de nourriture aux Galeries de la Capitale, à Québec.

L’entreprise fondée en 2017 a des contrats avec Walmart et Sobeys (IGA, Foodland et FreshCo) pour réaliser sa conquête des marchés à l’extérieur du Québec. Elle a aussi des ententes avec Couche-Tard, Loblaw et Metro pour desservir la province, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

C’est l’entreprise Novali Gourmet de Boucherville qui est responsable de la production des produits de Cookie Bluff.

Nom anglais

Questionné à savoir si Cookie Bluff pourrait éventuellement changer de nom pour adopter une formule davantage francophone au Québec, M. Fiset a fermé la porte à cette idée.

Il est d’avis que le débat entourant la langue doit cibler davantage l'importance d'offrir un service en français.

« Lorsque nous avons lancé Cookie Bluff, nous ne savions pas si le Québec allait être un bon marché pour nous. Nous avions des visées internationales et nous voulions avoir quelque chose qui s'adaptait bien », explique l'homme d'affaires, qui s'est inspiré de l'engouement envers un comptoir à biscuits à New York pour démarrer son entreprise. « Aujourd'hui mes ingrédients viennent tous de fournisseurs du Québec », ajoute-t-il.