Enfin un contrat pour Jake DeBrusk

Jake DeBrusk et les Bruins de Boston se sont entendus sur les détails d’une entente de deux ans, d’une valeur annuelle de 3,675 millions $, lundi.

L’athlète de 24 ans était devenu joueur autonome avec compensation au terme de la dernière campagne.

L’attaquant disputait en 2019-2020 sa troisième campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a totalisé 19 buts et 35 points en 65 parties. Ces 35 points ont d’ailleurs représenté son plus bas total après des campagnes de 43 et 42 points.

Sélectionné au 14e échelon par les Bruins au repêchage de la LNH en 2015, il a accumulé 62 filets et 120 points en 203 matchs en carrière, montrant un différentiel de +14.