Enfin un contrat pour Jake DeBrusk

Jake DeBrusk et les Bruins de Boston se sont entendus sur les détails d’une entente de deux ans, d’une valeur annuelle de 3,675 M$, lundi.

L’athlète de 24 ans était devenu joueur autonome avec compensation au terme de la dernière campagne.

Le directeur général des Bruins, Don Sweeney, était d’ailleurs bien heureux de s’être entendu avec son patineur sur les modalités d’un contrat qui n’impactera pas trop la masse salariale de son club.

«Nous sommes très reconnaissants de pouvoir avoir un très bon jeune joueur qui a été très productif pour nous, et qui a une nouvelle plate-forme pour lui permettre d'aller aussi loin qu'il le souhaite», a-t-il dit lors d’une visioconférence.

En 2019-2020, l’attaquant disputait sa troisième campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a totalisé 19 buts et 35 points en 65 parties. Ces 35 points ont d’ailleurs représenté son plus bas total après des campagnes de 43 et de 42 points.

«Je pense que Jake a la chance de continuer à élargir son jeu, a affirmé Sweeney. Il a la capacité innée de marquer des buts. Certains gars prennent trois occasions, Jake n'en prend qu'une. Je pense que cela a été prouvé au cours de sa carrière. Avec la vitesse que Jake a, il n’y a aucune raison pour laquelle Jake ne devrait pas tuer des pénalités. Il n'y a aucune raison pour que Jake ne puisse pas être une présence devant les filets adverses, où il a marqué un tas de buts, mais où il a également raté des occasions.»

Sélectionné au 14e échelon par les Bruins au repêchage de la LNH en 2015, DeBrusk a accumulé 62 filets et 120 points en 203 matchs en carrière, montrant un différentiel de +14.