Le Wild nommera un capitaine

Selon les dires du directeur général Bill Guerin, le Wild du Minnesota nommera un capitaine avant le début de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous allons nommer un nouveau capitaine et aller de l'avant, a dit Guerin, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la LNH. Ce sont de grands souliers à remplir, mais il s'agit à mon avis d'un poste important à pourvoir, et nous ne voulons pas laisser cette équipe dans l'inconnu.»

Le dernier capitaine du Wild était Mikko Koivu, dont le contrat se terminait à la fin de la dernière campagne. L’équipe du Minnesota a décidé de ne pas lui offrir une nouvelle entente. Le Finlandais a signé un contrat d’un an et d’une valeur de 1,5 million $ avec les Blue Jackets de Columbus. Koivi portait le C sur son gilet depuis le 20 octobre 2009.

Guerin n’a pas souhaité évoqué qui était les candidats pour le titre de capitaine, mais a indiqué qu’«il y a de bons gars ici, et de très bonnes personnes.»

Parmi les vétérans œuvrant chez les Wild, il y a notamment Zach Parise et Ryan Suter. Les deux patineurs portent l’uniforme de l’équipe depuis la campagne 2012-2013. Il y a également Eric Staal, qui a déjà été le capitaine des Hurricanes de la Caroline.