LNH: Shane Churla rejoint les Panthers de la Floride

Le directeur général des Panthers de la Floride Bill Zito continue de forger son équipe de direction, annonçant lundi avoir nommé Shane Churla directeur du recrutement amateur.

Churla occupait la même fonction avec le Canadien de Montréal au cours des quatre dernières campagnes. Il travaillait pour l’équipe de la métropole québécois depuis la saison 2013-2014. Il a également été recruteur avec les Stars de Dallas (2005-2006 à 2012-2013) et les Coyotes de l’Arizona (2000-2001 à 2004-2005) auparavant.

«Shane est un ajout expérimenté et talentueux à notre organisation dans le département du recrutement, a expliqué le DG dans un communiqué. Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par la croissance continue de notre département des opérations de hockey et par notre investissement dans l'avenir de notre organisation.»

Churla a également disputé 488 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1986 à 1997, totalisé 26 buts et 71 points tout en écopant de 2301 minutes de pénalité.