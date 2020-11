Lessard perd son volant chez Kyle Busch

Raphaël Lessard ne reviendra pas au sein de l’écurie Kyle Busch Motorsport (KBM) dans la série des camionnettes NASCAR en 2021.

La Toyota Tundra numéro 4, que le jeune Beauceron a menée à la victoire à Talladega le 3 octobre dernier et à quatre top 5 cette année, sera plutôt confiée à l’Américain John Hunter Nemechek dont l’entente a été confirmée lundi après-midi.

Les rumeurs du départ probable de Lessard chez KBM se sont accentuées au cours des derniers jours.

Selon nos informations, l’entourage du pilote québécois de 19 ans avait décidé de rompre les liens avec cette organisation quelques jours à peine après la tenue de la dernière course de la saison 2020 à Phoenix, le 6 novembre dernier.

Et ce, malgré l’insistance de Lessard à vouloir dire dans ses récentes entrevues que le meilleur scénario possible était d’y retourner la saison prochaine si évidemment « il trouvait les fonds nécessaires... »

Or, il appert que l’argent n’est pas la seule raison du divorce avec l’entreprise de Kyle Busch. Le groupe d’investisseurs qui a majoritairement parrainé Lessard en 2020, aurait été irrité par certaines stratégies adoptées par l’équipe, notamment au chapitre de la préparation de sa camionnette.

Près de 2 M$ à trouver

Si Lessard a perdu son volant chez KBM, il ne faut toutefois pas conclure que son avenir dans la troisième division du NASCAR est compromis.

Le Journal a appris, de sources fiables, que le clan Lessard avait entamé des discussions très sérieuses auprès de GMS, une autre équipe de pointe en camionnettes NASCAR.

Cette entreprise accueillerait le jeune Beauceron à bras ouverts... moyennant toutefois un budget oscillant autour de 1,8 million de dollars américains pour un volant à temps plein. Cette somme n’a toujours pas été trouvée et, selon nos informations, bon nombre d’investisseurs sont à revoir (à la baisse) leur contribution financière dans cette aventure coûteuse.

Ce qui, vous en conviendrez, n’est pas une bonne nouvelle en soi. Le départ récent – et inexpliqué – d’Alan Labrosse, l’agent québécois de Lessard, serait aussi une source d’inquiétude, doit-on comprendre.

Équipe gagnante

S’il rejoint GMS, Lessard mettra ainsi fin à une association de quelques années avec le constructeur japonais Toyota et sa filiale TRD. GMS porte en effet les couleurs de la bannière Chevrolet dans la série des camionnettes.

GMS est considérée comme l’une des puissances du plateau. Non seulement elle a procuré un championnat à Sheldon Creed, mais deux de ses coéquipiers, Zane Smith et Brett Moffitt, ont terminé au deuxième et troisième rang respectivement au classement final.

L’équipe, qui est la propriété du richissime homme d’affaires Maurice Gallagher, directeur général de la compagnie aérienne Allegiant Air qu’il a cofondée, compte déjà quatre pilotes recrutés à temps plein pour la saison prochaine.