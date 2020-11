Roxane Bruneau dans le Top 10 Billboard au Canada

Dire que le deuxième album de Roxane Bruneau était attendu est un euphémisme. Paru le 13 novembre dernier trois ans après Dysphorie, l’album Acrophobie connaît un départ fulgurant.

Les chiffres sont impressionnants. Acrophobie a atteint la 6e position du palmarès Billboard au Canada. Roxane Bruneau inscrit donc son nom aux côtés d’Ariana Grande, Chris Stapleton et même devant le fameux album de Noël de Michael Bublé, ce qui est plutôt rare pour une artiste québécoise francophone. Au Québec, l’album est en première position devant Power Up, le plus récent effort du groupe AC/DC.

Sur les différentes plateformes d’écoute en continu et de téléchargement, Acrophobie cumule pas moins de 4,8 millions d’écoutes.

Sur ITunes, Roxane Bruneau s'accapare de la moitié du top 10 des chansons les plus vendues, avec cinq pièces dans le palmarès. Le dernier extrait, À ma manière, ainsi qu’Aime-moi encore, occupent respectivement les 1er et 2e rang.

Non seulement elle occupe aussi la position de l’album francophone le plus vendu sur ITunes, mais la promotion entourant la sortie d’Acrophobie a également propulsé Dysphorie au quatrième rang des albums les plus vendus.

Ce n’est pas tout. Le vidéoclip À ma manière, qui met en vedette France Castel, Mathieu Dufour et Christine Morency, entre autres, dépasse 377 000 visionnements. À sa sortie, il a même été, pendant un moment, numéro un dans les Tendances mondiales sur Youtube.