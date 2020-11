Taylor Swift et The Weeknd, les grands vainqueurs des American Music Awards

Taylor Swift et The Weeknd ont tous deux raflé trois prix aux American Music Awards de 2020, qui se tenaient hier soir à Los Angeles.

C'est The Weeknd qui a lancé la soirée en obtenant le prix du meilleur album soul/R&B pour After Hours, qu'il a dédié « au regretté Prince », avant d'empocher les trophées du meilleur artiste masculin Soul et R&B et de la meilleure chanson Soul et R&B pour Heartless.

AFP

Cependant, le prix d'artiste de l'année fut attribué à Taylor Swift, qui a aussi reçu le prix de la meilleure artiste féminine en pop/rock, et celui du meilleur clip pour Cardigan. Absente de la soirée, la chanteuse a donné son discours de remerciement depuis son ancien studio, révélant qu'elle réenregistre ses six premiers albums afin de pouvoir retrouver les droits de sa musique après que Scooter Braun a acheté ses masters. « La raison pour laquelle je ne suis pas là ce soir est que je réenregistre toutes mes anciennes chansons dans le studio où je les ai originellement enregistrées. C'est dingue, j'ai hâte que vous entendiez ça », a-t-elle dévoilé.

AFP

Parmi les autres vainqueurs de la soirée, on peut compter Doja Cat avec deux récompenses, Dan + Shay et Justin Bieber ont remporté la collaboration de l'année, et la meilleure chanson country, tandis que BTS, la sensation K-pop, a remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée du meilleur duo ou groupe en pop-rock, clôturant la soirée depuis leur Corée du Sud natale.

AFP

Justin Bieber avait quant à lui ouvert la cérémonie en jouant un medley de chansons, avant d'interpréter Monster, en duo avec Shawn Mendes. La soirée était animée par Taraji P. Henson. Parmi les autres performances de la soirée, on peut compter Megan Thee Stallion, Katy Perry ou encore Jennifer Lopez et Maluma.

Artiste de l’année

Taylor Swift

Nouvel(le) artiste de l’année

Doja Cat

Collaboration de l’année

Dan + Shay with Justin Bieber, 10 000 Hours

Meilleur(e) artiste sur les réseaux sociaux

BTS

Meilleur clip

Taylor Swift, Cardigan

Meilleur artiste masculin - pop/rock

Justin Bieber

Meilleure artiste féminine - pop/rock

Taylor Swift

Meilleur duo ou groupe - pop/rock

BTS

Meilleur album - pop/rock

Harry Styles, Fine Line

Meilleure chanson - pop/rock

Dua Lipa, Don’t Start Now

Meilleur artiste masculin - country

Kane Brown

Meilleure artiste féminine - country

Maren Morris

Meilleur duo ou groupe - country

Dan + Shay

Meilleur album - country

Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

Meilleure chanson - country

Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

Meilleur artiste masculin - rap/hip-hop

Juice WRLD