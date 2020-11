Une vingtaine d’artistes ambassadeurs de la guignolée des médias

Pandémie ou pas, la 20e édition de la guignolée des médias a bien lieu cette année afin de récolter des dons pour soutenir une centaine d’organismes et de comptoirs d’aide alimentaire d’ici, pour aider les gens dans le besoin.

Une vingtaine d’artistes, dont Katherine Levac, Bob le Chef, Brigitte Boisjoli, Manal Drissi, Geneviève Everell, Ingrid Falaise, Jean-Marc Généreux, Jean-Sébastien Girard, Jessica Harnois, Anik Jean, Livia Martin, Geneviève O’Gleman, Alex Perron, Guillaume Pineault et Isabelle Racicot, ont accepté d’être les ambassadeurs du mouvement en cette 20e année de guignolée des médias, qui se déploie en 2020 sous le thème «Liste de cadeaux».

On peut contribuer à la guignolée des médias jusqu’au 24 décembre, dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo et les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale. On peut offrir de l’argent, des denrées non périssables et des produits d’hygiène personnelle.

On peut en outre faire un don au guignolée.ca ou en textant le mot NOEL, pour un don automatique de 10 $, au numéro 20222.

Des reçus fiscaux seront remis pour les dons de 20 $ ou plus. En raison de la COVID, il n’y aura pas de collecte dans les rues cette année.

Depuis sa création en 2001, la guignolée des médias a permis d’amasser au-delà de 45 millions de dollars et des milliers de kilos de denrées. Une opération spéciale a aussi été mise sur pied au printemps dernier, au début de la pandémie.