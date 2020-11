BRAZEAU, Viateur



Le 21 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Viateur Brazeau, époux de Georgette Séguin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Francine), Johanne (Gilles), Alain (Manon), Marlène (feu François), Fabiola, Nathalie (Marcel), Guylaine (Marc), ses quinze petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 26 novembre 2020, à 14h en l'église Ste-Anne-de-Prescott (719 rue Main, Ste-Anne-de-Prescott, ON), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Certaines restrictions seront de mise à l'église en raison de la pandémie.