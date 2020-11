Alex et Alex passent en finale

Les danseurs québécois Alex Francoeur et Alex Carlos accèdent directement à la finale de La France a un incroyable talent. Leur audition, diffusée mardi sur les ondes de M6, leur a valu le Golden Buzzer de l’animatrice Karine Le Marchand.

« C’est assez fou. J’ai l’impression qu’on ne le réalise pas encore, que c’est encore un rêve », avance Alex Francoeur en entretien au Journal.

Mais ce rêve, il est bel et bien réel. Touchée par leur désormais célèbre numéro inspiré de leurs coming-outs respectifs, l’animatrice Karine Le Marchand a activé son Golden Buzzer, propulsant le duo de Québécois directement en finale (et déclenchant du coup une pluie de confettis dorés).

« À la télévision, on voit ce moment au ralenti. Mais c’est aussi comme ça qu’on le vit, on a l’impression que le temps s’arrête », raconte Alex Carlos.

Résultat en direct

C’est donc le 15 décembre prochain qu’on saura si le duo Alex et Alex remportera les honneurs à la finale de La France a un incroyable talent, les honneurs incluant une tournée européenne et la somme de 100 000 euros (155 000 $ canadiens). L’émission a déjà été tournée, ne reste plus qu’à attendre le vote du public, qui se déroulera au moment de la diffusion. Le grand gagnant sera alors annoncé en direct, en ondes.

Les Français sont-ils prêts à couronner pour la première fois des Québécois sur ce plateau ? Alex Francoeur le croit.

« Ils sont très ouverts à la culture québécoise et, en plus, la danse est un art qui est très prisé, très respecté là-bas. Alors, pourquoi pas ! », laisse-t-il tomber.