Basketball: une invitation avec l’équipe canadienne qui tombe à point

Les nouvelles ont été peu réjouissantes pour les athlètes depuis le début de la pandémie. Pour Anaïs Levasseur, membre de l’équipe féminine juvénile de basketball du Blizzard du Séminaire Saint-François, sa participation à des camps virtuels avec le programme national met un baume sur un automne gris.

La joueuse de 15 ans a récemment participé à son deuxième camp en l’espace de quelques semaines avec l’équipe canadienne des moins de 16 ans.

Normalement, ce camp était prévu en décembre en prévision du Championnat des Amériques de la FIBA qui doit avoir lieu en juin 2021. En raison de la crise sanitaire, Levasseur et 24 de ses compatriotes, dont les Québécoises Cassandre Prosper et Angelina Mbango, ont intégré le programme d’une manière singulière. Quoi qu’il en soit, l’étudiante en quatrième secondaire est ravie d’avoir reçu cette invitation.

«Juste d’être sélectionnée, c’est vraiment le fun et c’est comme un rêve qui s’accomplit[...] L’an passé [en 2019], j’étais parmi les plus jeunes d’Équipe Québec aux championnats nationaux et j’étais un an plus jeune par rapport aux filles avec qui je jouais. Je ne me disais pas non plus que ce serait impossible. Cet été, les championnats nationaux ont été annulés et ça aurait pu me permettre d’être invitée au camp, mais je ne m’attendais pas à ce camp virtuel ait lieu.

Photo Roby St-Gelais

«Ça donne un petit boost de plus et ils nous aident beaucoup à fixer des objectifs, ce qui aide vraiment pour la motivation. Et de savoir que tu es impliquée dans ce processus-là, j’imagine que ça m’aide à me dire que dans un an, ça se peut que je sois au Championnat des Amériques puis à la Coupe du monde dans deux ans», a raconté la meneuse de jeu en entrevue au gymnase de l’école secondaire privée de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Influencée par ses parents

Anaïs Levasseur baigne dans le milieu du basketball depuis son enfance. Sa mère Julie Ferland a été entraîneuse au collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal, alors que son père David est responsable du programme de basketball du Séminaire Saint-François.

«Mais il a fallu que j’aime ça aussi, sinon, je ne pense pas que j’aurais continué aussi longtemps juste à cause de lui», lance-t-elle au sujet de son paternel, bien attentif durant l’entretien.

Les notions théoriques sont au cœur de cette première expérience avec la fédération nationale. Des activités d’intégration avec les autres joueuses et des cours sur l’alimentation sont également au menu.

«J’apprends de nouvelles choses, de nouveaux termes et j’apprends à connaître de nouvelles personnes. Comme c’est en anglais, ça travaille aussi mon anglais. Disons que je suis correcte et que c’est quand même demandant pour ce côté-là», a résumé Anaïs Levasseur qui rêve de représenter son pays aux Jeux olympiques.

Des inspirations

Si elle est consciente des étapes à franchir avant d’atteindre son objectif ultime, elle aime s’inspirer du cheminement de la Canadienne Kia Nurse, qui évolue aussi à la position de meneuse et qui fait partie des meilleures joueuses du pays.

L’athlète de Saint-Augustin a d’ailleurs profité des derniers mois pour regarder à la télévision les matchs de la WNBA, le circuit professionnel féminin chapeauté par la NBA, assistant à la victoire en finale du Storm de Seattle mené par l’Américaine Sue Bird.

«Je joue beaucoup comme elle et mon jeu ressemble au sien. C’est un objectif à atteindre d’essayer de faire les mêmes passes qu’elle fait et selon comment elle voit le jeu», a-t-elle souligné, les yeux remplis d’étoiles.