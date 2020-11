COVID: dégradation de la situation dans les hôpitaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la situation se dégrade dans les hôpitaux, notamment au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, qui passe au niveau d'alerte maximale.

• À lire aussi: [EN DIRECT 23 novembre 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Un premier patient de Saguenay transféré dans un hôpital de Québec

• À lire aussi: La Croix-Rouge arrive au Saguenay

C'est ce que les autorités de la santé ont annoncé par communiqué mardi en fin de journée. Ainsi, on procédera au délestage d'autres services au cours des prochains jours, pour se concentrer uniquement sur le maintien des services essentiels et urgents, et la prise en charge des patients atteints de la COVID-19.

L'augmentation du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19, la situation épidémiologique de la région et la disponibilité du personnel motivent cette décision. Actuellement, 192 travailleurs du réseau régional de la santé sont absents du travail. Il s'agit d'un enjeu majeur.

Le délestage de services permettra de réorienter des travailleurs vers des secteurs essentiels.

Cinquante-sept personnes atteintes de la COVID-19 sont actuellement hospitalisées, dont cinq aux soins intensifs.

Les autorités de la santé ont aussi confirmé l'ouverture prochaine d'une nouvelle zone chaude de sept lits l'hôpital de Roberval pour répondre aux nombreux besoins.

Les lits dédiés aux patients qui souffrent de la COVID-19 sont majoritairement occupés par des aînés qui proviennent de résidences privées, où le nombre de cas de COVID-19 est particulièrement élevé.

Par ailleurs, après Alma et Chicoutimi, l'hôpital de Jonquière est à son tour frappé par une éclosion. Cette éclosion est apparue mardi dans le bilan des autorités de la santé. Des cas auraient été enregistrés, il y a quelques semaines déjà, mais la propagation du virus semble limitée jusqu'à maintenant.

Au total, 15 travailleurs de la santé oeuvrant dans différents secteurs de l'établissement ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a enregistré 104 nouveaux cas ce mardi et sept décès supplémentaires pour un total de 103 depuis le début de la pandémie. On dénombre 1103 cas actifs sur l'ensemble du territoire.