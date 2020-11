Des itinérants pris à geler dehors faute de place

Le manque d’abris pour les itinérants de Gatineau a fait en sorte que plusieurs d’entre eux ont dû rester à l’extérieur le weekend dernier alors que le temps froid s’est installé dans la région.

Mardi, des intervenants ont déploré qu’une dizaine d’itinérants n’ont pas eu accès à un lit ou à un endroit au chaud samedi et dimanche étant donné que les 99 places des centres d’hébergement habituel et d’urgence étaient déjà toutes occupées.

Si le mercure n’oscillait qu’autour de -8 degrés durant la fin de semaine, les organismes régionaux de lutte à l’itinérance estiment que jusqu’à une trentaine de personnes pourraient être prises dans la même situation lors de grands froids. Ils demandent des solutions adéquates de la part des autorités.

«Il ne faut pas attendre la mort de quelqu’un avant d’agir», souligne le directeur général de la Soupe populaire de Hull, Michel Kasongo.

Une vingtaine de chambres de motel ont beau avoir été réservées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais en cas de débordements, reste que l’admission n’y est pas automatique et accessible à tous.

Coqueron

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais juge par ailleurs inacceptable la solution proposée par la Ville de Gatineau pour une halte-chaleur de jour.

Les autorités municipales ont en effet offert l’entrée des visiteurs et un corridor adjacent de l’aréna Robert-Guertin comme point de chute.

Or, les dimensions de l’endroit ne permettent pas l’accueil du nombre de personnes ciblées, d’autant plus en tenant compte de la distanciation physique imposée par la santé publique aux usagers et aux travailleurs sociaux.

Qui plus est, les personnes présentant des symptômes de COVID-19 seraient enfermées pendant la nuit dans un petit local de rangement contigu, où ils dormiraient au sol, juste en dessous de filets de hockey.

«C’est inhumain, on nous propose un coqueron», peste Yves Séguin, directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais.

De son côté, l’organisme Itinérance Zéro avait déniché quatre roulottes de chantier auprès d’un entrepreneur en construction pour les installer dans le stationnement de l’aréna, mais la Ville a refusé cette option pour des questions de santé et de sécurité.