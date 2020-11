[EN DIRECT 24 novembre 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 59 128 645

Décès : 1 395 658

CANADA

Cas : 337 555, 133 206 au Québec

Décès : 11 521 décès, 6842 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 24 NOVEMBRE 2020

6h33 | Helsinki ferme ses lycées et interdit les événements publics.

AFP

La capitale finlandaise, largement épargnée jusque-là par la pandémie de COVID-19, va mettre en place de nouvelles restrictions très contraignantes à cause d’une flambée de cas, a annoncé son maire mardi.

Les lycées, les bibliothèques et les piscines seront fermés et les événements publics totalement interdits à Helsinki à cause de la situation « inquiétante », a déclaré le maire Jan Vapaavuori lors d’une conférence de presse.

« Nous proposons d’utiliser l’ensemble des mesures qui sont du ressort de la municipalité », a expliqué M. Vapaavuori, précisant que les services de santé et de suivi des cas risquaient d’être submergés.

La date d’entrée en vigueur des restrictions et d’autres détails seront annoncés en fin de semaine, a-t-il ajouté.

Une série de contaminations dans des maisons de retraite et des foyers pour SDF ces derniers jours à Helsinki ont prouvé la nécessité de mesures plus strictes, a précisé M. Vapaavuori, déplorant que « trop de gens » ont ignoré les recommandations sanitaires.

La municipalité n’avait pour l’instant que recommandé de limiter les rencontres privées en intérieur et de porter le masque dans certaines situations.

Des restrictions éventuelles concernant les restaurants et les bars ou relatives à la liberté de mouvement seront décidées par le gouvernement central.

6h31 | Coronavirus: la Russie affirme que son vaccin Spoutnik V est efficace à 95 %.

AFP

La Russie a affirmé mardi que son vaccin Spoutnik V contre la maladie COVID-19, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, était efficace à 95 %.

Il s’agit des résultats préliminaires obtenus sur des volontaires 42 jours après l’injection de la première dose, ont indiqué dans un communiqué ce centre, le ministère russe de la Santé et le Fonds souverain russe, impliqué dans le développement de ce vaccin. Ils n’ont cependant pas mentionné le nombre de cas utilisés pour les calculs.

6h30 | Être vacciné contre la COVID-19 sera probablement une condition pour entrer en Australie.

AFP

L’Australie exigera probablement des personnes souhaitant entrer sur son territoire qu’ils aient au préalable été vaccinés contre la COVID-19, a annoncé mardi un responsable australien détaillant ce que pourrait être la nouvelle norme sanitaire dans le « monde d’après ».

Aucune décision définitive n’a été prise quant aux restrictions qui seront en vigueur une fois qu’un vaccin contre le coronavirus aura été mis sur le marché, a assuré le secrétaire australien à la Santé Greg Hunt. Mais il a laissé entendre que la condition d’entrée pourrait être une quarantaine stricte de deux semaines, ou une vaccination.

De son côté, le patron de la compagnie aérienne australienne Qantas a indiqué que celle-ci exigera des passagers prenant ses vols internationaux qu’ils soient vaccinés au préalable.

« Nous envisageons de changer nos conditions d’utilisation pour les voyageurs internationaux, pour leur dire que nous demanderons aux gens de se faire vacciner avant de pouvoir monter à bord de l’avion », a indiqué lundi soir le PDG de la compagnie, Alan Joyce, à la chaîne de télévision Channel Nine.

« Pour les vols intérieurs, il faudra voir ce qui se passe pour la COVID-19, mais pour les voyageurs internationaux arrivant en Australie et pour les gens qui quittent le pays, nous pensons que c’est une nécessité », a-t-il poursuivi.

De son côté, M. Hunt a affirmé : « Nous nous attendons à ce que les gens qui viennent en Australie alors que la COVID-19 reste une maladie grave dans le monde soient ou bien vaccinés, ou alors placés à l’isolement ».

6h26 | Shanghai: des centaines de vols annulés après sept cas de Covid.

AFP

Des centaines de vols étaient annulés mardi dans le plus grand aéroport international de Shanghai (est de la Chine), après la découverte de plusieurs cas de COVID-19 liés à des employés du fret aérien.

La capitale économique chinoise (24 millions d’habitants) a fait état ce mois-ci de sept malades locaux.

La plupart des cas ont été détectés ces derniers jours à l’aéroport de Pudong, entraînant un dépistage massif des employés et un plan de vaccination des travailleurs à haut risque.

Mardi, plus de 500 vols (soit près de la moitié de ceux prévus pour la journée) ont été annulés au départ de Shanghai-Pudong, selon le site spécialisé Variflight.

Plus de 45 % des vols à destination du même aéroport ont également été supprimés.

Dans la nuit de dimanche à lundi, du personnel médical en combinaison de protection intégrale a conduit une foule d’employés vers un stationnement afin de réaliser un dépistage au coronavirus.

La Chine, où le nouveau coronavirus a pour la première fois été détecté l’an dernier, a largement endigué l’épidémie depuis le printemps, grâce à des tests, des confinements, des quarantaines et au suivi des déplacements. La vie a repris un cours quasi normal, à l’exception de foyers localisés.

