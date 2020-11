Jean Pascal: «Tu m’aimes ou tu ne m’aimes pas»

Le boxeur québécois Jean Pascal a toujours été un spécialiste pour faire la promotion de ses combats.

Son ancien promoteur Yvon Michel, qui était invité lundi soir à l’émission de TVA Sports «Dave Morissette en direct» est bien placé pour en témoigner.

«Là où il y avait de la difficulté avec Jean, c’était pour finaliser un contrat. Mais quand le contrat était signé, Jean était le meilleur pour l’amener jusqu’au bout, le meilleur pour nous épauler et pour faire une promotion de première classe.»

Pascal a souvent réservé des coups d’éclat lors de ses points de presse avec ses adversaires. Le plus souvent rien n’était planifié selon lui.

«J’y allais souvent avec mon instinct, mon intuition. Parfois, on me disait que tu ne dois pas dire ça, mais je le disais quand même. Je n’ai jamais été un marchand de rêves. J’ai toujours été authentique avec mes partisans.»

Michel amène cependant un son de cloche différent.

«Jean s’informait de comment allait les ventes avant les conférences de presse. Je me souviens de son combat avec Adrian Diaconu où les ventes étaient très ordinaires. Il était arrivé avec une dent de requin et ça avait soulevé tout le monde. Dans la dernière semaine, on avait vendu plus de la moitié de la salle.»

Dangereux

Les frasques de Pascal lui ont parfois attiré certaines critiques, mais il affirme qu’il était conscient du danger.

«Moi, je suis un vrai, un naturel. Je ne voulais pas jouer à l’homme parfait ou l’athlète parfait. Moi, j’étais juste moi. Tu m’aimes ou tu ne m’aimes pas, mais je ne laisse personne indifférent.»

Pour Michel, le moment qu’il l’a marqué le plus dans la carrière de Pascal est son combat revanche contre Diaconu.

«Jean s’était blessé et on était en transition pour notre organisation. Et s’il perdait contre Adrian Diaconu, on aurait été dans une situation avec deux champions du monde pour Interbox. On serait tombé deuxième violon. Mais, pendant ce combat-là, Jean a tellement démontré de courage et de détermination avec seulement un bras. Il y a eu Jean Pascal avant Diaconu et après Diaconu.»

Pour Pascal, le moment marquant de son association avec Michel est son passage chez les 175 livres pour un combat de championnat du monde contre le boxeur d’origine roumaine.

«Chez les amateurs, je m’entraînais avec Diaconu et il me dominait. Mais Yvon Michel m’a dit: "tu vas le battre". Mes gérants ne voulaient pas que je prenne le combat, mais j’ai suivi le conseil d’Yvon et je suis devenu champion du monde.»