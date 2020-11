Les examens priveraient des étudiants des soupers de Noël

Des étudiants craignent d’être privés de leur souper de Noël en raison d’examens prévus jusqu’au 23 décembre sur des campus de cégeps et d’universités. La confusion règne à ce chapitre dans le réseau, alors que Québec se dit « à la recherche de solutions ».

En point de presse mardi, le premier ministre François Legault a précisé que ceux qui ne pourront pas respecter la période d’isolement d’une semaine avant les festivités de Noël ne devraient pas participer aux rassemblements.

Or des examens « en présentiel » sont prévus dans plusieurs cégeps et universités les 17 et 18 décembre. Dans des collèges, la période d’examens s’étend jusqu’au 23 décembre.

Incohérence

L’Union étudiante du Québec déplore cette incohérence et l’absence de directives transmises aux établissements à ce chapitre.

« En n’ayant pas de directives claires, on pourrait priver des milliers d’étudiants d’un Noël en famille, alors qu’on veut prioriser la santé mentale et briser l’isolement », affirme sa présidente, Jade Marcil.

Confusion

La semaine dernière, le ministère de l’Enseignement supérieur indiquait pourtant au réseau collégial que le « contrat moral » n’impliquait aucun changement pour les établissements, affirme-t-on à la Fédération des cégeps.

Or au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, on a reconnu mardi que la tenue d’examens sur les campus quelques jours avant Noël contrevient bel et bien à l’isolement réclamé par Québec avant de prendre part à un rassemblement.

« On va travailler avec les établissements pour trouver des solutions pour que les étudiants puissent profiter des Fêtes », a affirmé son attaché de presse, Alexandre Lahaie.