Les Voltigeurs résistent devant les Tigres

Un effort individuel d’Alexis Morin en deuxième période a permis aux Voltigeurs de Drummondville de vaincre les Tigres de Victoriaville, mardi soir, dans la bulle du Centre Vidéotron.

C’est la réussite du joueur de centre de première année qui a fait la différence dans ce duel. Profitant d’un revirement défensif, l’athlète de 17 ans a inscrit ce filet sans l’aide de ses coéquipiers.

Les Tigres ont réduit l’écart à un but en troisième période et ont ensuite obtenu une chance en or de créer l’égalité. En effet, le club de Victoriaville a bénéficié d’un double avantage numérique, mais n’a pas été en mesure de déjouer le gardien Francesco Lapenna.

La formation de l’entraîneur-chef Carl Mallette a eu cinq chances d’évoluer avec un homme en plus, mais n’en a pas profité.

Tout le contraire pour les Voltigeurs, qui ont vu William Dufour et Daniel Agostino s’inscrire à la marque en avantage numérique.

Ce sont Félix Paré et Vincent Sévigny qui ont fait bouger les cordages pour les Tigres.

Devant les filets, Lapenna a réalisé 25 arrêts dans la victoire, alors que son vis-à-vis, Fabio Iacobo, a repoussé 19 rondelles dans la défaite.

Pour leur prochain affrontement dans la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Voltigeurs affronteront les Remparts de Québec mercredi, alors que les Tigres se mesureront aux Olympiques de Gatineau vendredi.