Offrez ce cadeau pour faire plaisir, mais aussi pour donner de l’espoir

Le temps des Fêtes est une période propice à la gratitude et à la générosité. C’est un moment de l’année parfait pour aider les gens dans le besoin et soutenir des causes qui vous tiennent à cœur.

Malheureusement, chaque jour au Québec un enfant reçoit un diagnostic de cancer. La Fondation Charles-Bruneau a donc pour mission depuis 30 ans d’encourager la recherche sur les cancers pédiatriques et d’améliorer la qualité de vie des enfants en rémission.

Depuis plus de 14 ans, IGA soutient la Fondation Charles-Bruneau pour venir en aide aux enfants atteints de cancer. Cette année, c’est grâce à une collecte de fonds amusante et facile que vous pourrez vous joindre à l’initiative et faire une différence.

Les Origamins, une décoration significative

Jusqu’au 30 décembre prochain, vous pourrez vous procurer Les Origamins, trois mignons personnages en origami à plier qui prendront vie avec la réalité augmentée. Vous pouvez les offrir en cadeau pour amuser les enfants, les glisser dans les bas de Noël ou encore les déposer dans votre sapin en guise d’ornements. Toutes les façons sont bonnes pour mettre un peu de magie dans les foyers québécois!

Choisissez le personnage qui fera plaisir à un être cher ou procurez-vous toute la collection pour encore plus de plaisir. Faites la rencontre du Pingouin Zinzin qui raconte des blagues, (personnifié par Jonathan Roberge et son fils Xavier, lui-même survivant du cancer), de Ti-Pierre Noël qui prend des forces quand on lance des biscuits dans sa bouche, de La Chorale de Carole, cette lutine qui dirige un chœur enfantin qui chantera pour vous ou encore de Pingouin Zinzin qui raconte des blagues.

Voici d'ailleurs quelques blagounettes d'hiver du pingouin rigolo qui vous plongeront dans l'ambiance grâce à la réalité augmentée:

Tous les Origamins sont vendus au coût de 3$, taxes incluses, dans les IGA à travers le Québec et en ligne sur IGA.net. Les profits amassés seront remis à la Fondation Charles-Bruneau pour maintenir le financement d’importants travaux de recherche sur les cancers pédiatriques.

La Fondation Charles-Bruneau veut offrir plus d’anniversaires aux petits

Depuis 30 ans déjà, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission d’être le principal bailleur de fonds pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques au Québec. Grâce à ces recherches, le taux de survie des enfants aux principaux cancers est passé de 35 % à plus de 80 % en trois décennies.

La Fondation s’est engagée à investir 26 millions de dollars dans les prochaines années pour donner aux chercheurs les moyens de leurs ambitions. Joignez-vous à elle pour continuer de faire avancer la cause et pour offrir aux enfants malades de plus beaux lendemains.



En offrant un Origamin à un être cher, c’est à toutes les familles d’enfants malades que vous faites un cadeau. Pour donner une lueur d’espoir et pour en apprendre plus sur la mission, visitez charlesbruneau.qc.ca.