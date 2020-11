Quand un proprio se fait père Noël

À l’approche des Fêtes, un propriétaire de logements à Montréal souhaite amorcer un élan de générosité, en offrant six mois de loyer gratuitement à une famille.

«Je possède avec mes parents un immeuble de six appartements à Ville Saint-Pierre. J’ai un appartement qui se libère le 1er décembre et j’aimerais l’offrir temporairement à une famille qui tente de se remettre sur pied, des gens qui ont besoin d’un petit break... Ça me ferait plaisir, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie», a expliqué Cedric Patenaude, propriétaire d'un immeuble dans l’arrondissement de Lachine.

En ces temps plus difficiles, avec la pandémie, le jeune homme d’affaires désire redonner au suivant. «Je veux juste que des gens qui ont les moyens soient conscients qu’ils peuvent aider à leur tour», a-t-il confié.

«Si je peux commencer un mouvement qui peut aider des familles dans le besoin, c’est tant mieux. Je veux inciter d’autres propriétaires à rentrer dans une vague d’entraide», a-t-il dit.

Un 5 1⁄2 beau, bon et... gratuit pour 6 mois

M. Patenaude assure que le logement, prêt à accueillir une famille de quatre personnes, est un appartement propre et adéquat.

«C’est un 5 1⁄2. Il y a deux chambres et un salon double. Je sais à quel point les familles ont de la difficulté à trouver des loyers à Montréal qui ont de l’allure», a-t-il fait remarquer.

Une enquête du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) indique que le prix moyen du loyer pour un tel logement dans le Sud-Ouest de Montréal s’élève à 1500 $. Mais M. Patenaude ne pense pas aux profits... bien au contraire.

«Ah sérieux, ce n’est pas l’important. De l’argent, j’en ai assez. Avec la pandémie et le temps des Fêtes qui approche, ce logement est prêt à aider une famille. C’est vraiment ça le but», a-t-il insisté.

*Pour choisir les locataires qui pourront occuper l'appartement disponible, Cedric Patenaude compte faire appel à des organismes qui aident les familles dans le besoin. Si vous pensez que vous correspondez à ce qu'il cherche ou si vous êtes propriétaire et intéressé à offrir un logement, vous pouvez le contacter à cedricpatenaude@hotmail.com.