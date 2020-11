Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 25 novembre:

«Heure limite 2»

Devant les caméras de cette comédie d’action, Jackie Chan et Chris Tucker refont équipe à Hong Kong. Enthousiastes à l’idée de profiter de vacances, ils déchantent bien vite sur place, puisqu’ils doivent freiner les activités criminelles d’un réseau de fausse monnaie.

Mercredi, 14 h, Prise 2.

«Leçons de pâtisserie avec Anna Olson»

La chef pâtissière partage différentes techniques aux fourneaux, sans faire appel à la farine de blé. Lors de son premier rendez-vous, elle concocte des biscuits craquelés au chocolat avant d’en préparer au beurre d’amande. Dans le second, elle livre trois de ses recettes de glaçage.

Mercredi, 15 h, Zeste.

«Unité canine»

Les chiens policiers représentent de solides alliés. À preuve, l’un d’entre eux se lance à la recherche d’une fille en détresse et d’un homme armé. Aussi, un autre soutient grandement une répartitrice de la centrale 911 devant négocier avec une journée tout sauf reposante.

Mercredi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«En pleine tempête»

Basé sur une histoire vraie, ce drame met en vedette un jeune couple (Shailene Woodley et Sam Claflin) dont le périple en bateau, entre Tahiti et San Diego, vire au cauchemar lorsqu’un ouragan se déchaîne et qu’il prend pour cible l’embarcation. Les amoureux doivent lutter pour leur vie.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Anthony Kavanagh - Showman»

Spectacle d’humour durant lequel Anthony Kavanagh se plaît à jouer au comédien, au chanteur et au bruiteur, mais aussi au garçon curieux, au papa et à l’homme. Il en profite pour dévoiler ses règles afin d’être plus humain. Première de deux parties.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les francs-tireurs»

La COVID-19 a d’importants effets néfastes, notamment sur l’industrie de la restauration au Québec. Benoît Dutrizac en parle avec le chef Martin Picard. Pour sa part, Richard Martineau anime une table ronde sur la pandémie actuelle. Aussi, on revient sur la théorie du présumé complot des attentats du 11 septembre 2001.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Vivre sous zéro: Canada»

L’hiver n'épargne ni les êtres humains ni les animaux en matière d’alimentation et de santé. Parce que les chiens sont affamés, il faut se rendre sur un lac gelé pour pêcher, pénétrer dans les bois afin de mettre la main sur des «médicaments» ou encore installer divers pièges pour chasser.

Mercredi, 22 h, Évasion.