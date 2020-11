Une année d’apprentissage

À 27 ans, Clément Diop termine sa troisième saison avec l’Impact et sa première comme gardien titulaire. Mais sera-t-il de retour l’an prochain ?

L’équipe détient une option pour le ramener en 2021 et on peut imaginer qu’Olivier Renard et Thierry Henry ont envie de lui faire confiance puisqu’il a souvent sauvé les fesses de ses coéquipiers cette année. De plus, à moins de 100 000 $ par année, c’est presque une aubaine.

Le principal intéressé ne sait pas ce que l’avenir lui réserve, mais il a un objectif clair en tête.

« En ce qui concerne mon avenir, je n’ai eu aucune discussion avec le club tout au long de la saison. Le club ne m’a jamais contacté, je ne sais pas si je fais partie des plans. C’est à eux de me dire si je fais partie de leurs plans ou pas. »

Il reconnaît que la dernière saison en a été une d’apprentissage à bien des égards.

« Tous les aspects de mon jeu sont à améliorer parce qu’il y a toujours une marge de progression quelque part. Il y a encore beaucoup de travail à faire si je veux durer dans ce milieu. »

Éponge

Amar Sejdic a pour sa part enfin joué un peu cette année, lui qui a cumulé 684 minutes en 14 matchs contre seulement 68 en une seule rencontre l’an passé.

« J’ai grandi beaucoup mentalement cette saison. L’an passé, je n’ai pas beaucoup joué et ç’a été un choc parce que j’étais habitué à ce qu’on se fie à moi. »

Le milieu de 23 ans reconnaît qu’il saisit toutes les chances de travailler avec Thierry Henry, qu’il admirait quand il était jeune.

« Thierry m’a aidé énormément, c’est un privilège d’être témoin de ses premiers pas dans sa carrière d’entraîneur parce qu’on constate son QI soccer.

« Même quand il s’adresse à des joueurs qui ne jouent pas à ma position, j’écoute parce que ça m’intéresse d’apprendre et de savoir ce qu’il pense. »