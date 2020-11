ARBIC,Yves



À Vaudreuil-Dorion, le 23 novembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Yves Arbic, époux de madame Francine Grondin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre filles Élyse (Christian), Stéphanie (Benoît), Maude (Timothée) et Gabrielle, ses petits-enfants Florence, Maëlle, Émile, Romane et Alix, ses trois soeurs Louise (Daniel), Sylvie (Robert) et Diane (François), sa belle-soeur Sylvie (Serge) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 novembre 2020 de 17h à 21h et le samedi 28 novembre 2020 dès 10h :VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 28 novembre 2020 à 14h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion; J7V 2k9), suivies de l'inhumation au cimetière St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (www.mspvs.org).