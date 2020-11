PAYETTE, Réjeanne née Riopel



À Joliette, le 16 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Réjeanne Riopel, épouse de feu Valier Payette et fille de feu Évariste Riopel et de feu Sara Contant.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réjean (Francine), Claude (Madeleine), Monique et Lise (Diane), ses 5 petits-enfants, Lucie (François), Mario (Amélie), Marie-Ève, Véronique et Sophie, ses 3 arrière-petits-enfants, Anne-Sophie, Emmanuelle et Léa, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie, le samedi 28 novembre de 9h à 14h à la:Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan, et de là au cimetière du même lieu.Nous sollicitons votre collaboration, afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de Santé publique qui seront mises en place au salon et à l'église, dont le port du masque obligatoire et le nombre de 25 personnes, invitées par la famille, qui sera permis dans l'église.