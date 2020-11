ARCHAMBAULT, Gilberte

(née Lamoureux)



À Laval, le 22 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Gilberte Lamoureux, épouse de feu J. Robert Archambault. Elle rejoint son fils Daniel (Lucie Labelle).Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Luc Paradis), Chantal et Robert Jr (Micheline Morin), ses petits-enfants Maxime, Hugo, Geneviève (Guillaume), François (Sue Ellen), Maude et Chloé, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Dû à la situation actuelle, l'exposition et la cérémonie seront célébrées en privé. La cérémonie sera en directe par captation, le lundi 30 novembre 2020 à 13h30, sur le siteLa famille tient à remercier le personnel de la Villa Sainte-Rose ainsi que les soins palliatifs de l'hôpital Cité de la Santé pour leur soutien et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.