PROVOST, Pierre-Paul



De Repentingy, le 17 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Provost, époux de feu madame Ghislaine Deslongchamps.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: André (Gabrielle Martel), Roch (Lise Martel) et Jeanne (Gilles Barry), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Claude, Gilles, André, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Parents et amis pourront offrir leurs condoléances à la famille le samedi 28 novembre de 13h à 14h en l'église de la Purification de la BVM, les funérailles suivront à 14h.Étant donné les règles de limitation en vigueur, l'assistance à la cérémonie sera limitée aux membres de la famille du défunt.Un merci tout spécial au personnel médical et au personnel préposé aux soins du CHSLD Les Deux Rives pour leur dévouement inlassable et la qualité des soins offerts.