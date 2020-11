LABRÈCHE, Martine



Sereine, forte et déterminée, le 23 novembre 2020, est décédée paisiblement Mme Martine Labrèche,(entreprise familiale depuis 1963).Elle était la fille de feu M. Jean Labrèche et de feu Mme Rosanne Aubin, native de Saint-Donat-de-Montcalm elle demeurait à Rawdon.Elle laisse dans le deuil ses frères adorés Maurice (Guylaine Beauchamp) et Martin, sa nièce et filleule qu'elle aimait tant Ariane (Martin Dufour), ses tantes Rita, Réjeanne et Jeannette, ses filleuls et filleules: Jonathan, Myriam, Marie-Bernard, Anthony et Eleyna, ses cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.Martine était une force de la nature qui touchait les gens qui ont eu la chance de la côtoyer avec sa grande générosité, son amour et sa détermination inégalable. Elle laissera un grand vide et manquera à toute sa famille et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 novembre 2020 de 11h à 17h à la3283 4e AVENUERAWDON, QC J0K 1S0La famille tient à remercier tout le personnel du CHRDL de Joliette, spécialement l'équipe des 3e, 5e, et 7e étage pour les bons soins et leur affection témoignés envers Martine.Au lieu de fleurs, votre marque de sympathie peut se traduire par un don au CHRDL de Joliette.