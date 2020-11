LAUZON, Paul



À St-Placide, le 14 novembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Paul Lauzon époux de feu Fleur-Ange Plouffe.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Agathe), Pauline, Gilles (Michèle) et André, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :156, RUE NOTRE-DAME, OKA (QC), J0N 1E0Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 27 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, samedi dès 11h. Les funérailles auront lieu le samedi 28 novembre à 14h00 en l'église L'Annonciation d'Oka et de là au cimetière du village.