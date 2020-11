MÉNARD, Diane



Le 15 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Diane Ménard, épouse de feu M. Roch Desmeules.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc (Caroline), Marc (Louise), Ruth et Éric (Chantal), ses petits-enfants, Marc-Olivier (Annie), Marie-Pier (Mathieu), Catherine (Danny) et Antoine (Bénédicte), ses arrière-petits-enfants, Maya, Zoé, Magalie et Aiden, ses frères Mario (Hélène), Jacques (Claude), Pierre, Maurice (Suzanne) et Alain (Pierrette), ses soeurs Lucille, Estelle, Denise et Isabelle (Conrad), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4H 2H5Dû aux circonstances exceptionnelles, si vous désirez offrir vos condoléances à la famille, ce sera entre 12h30 et 14h30. Le nombre d'invités étant restreint, avant de vous déplacer, prière d'aviser un membre de la famille de votre présence. Prenez notes qu'à compter de 15h ce sera sur invitations seulement.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.Pour respecter les directives de la Santé publique, le port du masque est obligatoire et un maximum de 25 personnes sera autorisé.