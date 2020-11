SIMARD, Marthe

Elle laisse dans le deuil son mari adoré Marc-André Gagnon, ses deux filles Renée-Claude (Roger Léger) et Julie-Andrée (Éric Thibault), ses petits-enfants Maxime, Marie-Laurence et Eliott, ses soeurs Noémie (Hugh Gardner) et Léda (feu Réal Bouchard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et nombreux amis.Elle est allée rejoindre ses parents Marie-Rose Gobeil et Primis Simard ainsi que ses frères et soeurs, Gustave, Estelle, Léonce, Madeleine, Agathe et Roger.Fière native du Lac-Saint-Jean, Marthe avait une personnalité chaleureuse et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa bienveillance et sa générosité.Femme déterminée et avant-gardiste, dans les années 50 et 60 elle s'implique en politique dans "l'équipe du tonnerre" de Jean Lesage. Membre des Jeunesses musicales du Canada, elle participe à un congrès à Palma de Majorque. Elle développe alors un goût du voyage qui l'amène à faire le tour du monde.En 1967, elle épouse Marc-André Gagnon, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie son grand amour. Rire, complicité et bonheur auront ponctué leur parcours.Devenue mère de famille aimante et attentionnée, elle demeure une femme impliquée, l'éducation ayant toujours été une priorité pour elle. Des comités scolaires aux activités de bénévolats, pour la musique classique comme à la bibliothèque, c'est une femme engagée dans sa communauté.Vivant à Brossard à partir du début des années 80, elle se joint à l'équipe du Service des loisirs de la ville. Durant toute une décennie, elle développe plusieurs belles amitiés et est reconnue pour son engagement et sa passion du travail.Elle a beaucoup accompli au cours de ses 88 années, mais à la fin, il n'y avait rien de plus important pour elle que sa famille, ses enfants et ses petits-enfants dont elle était extrêmement fière.Fidèle à ses convictions, ses dernières volontés sont de donner son corps à la science afin de contribuer à l'avancement des connaissances et de la recherche médicale. Avec respect et dignité, nous confions son corps aux soins de la faculté de médecine de l'Université McGill.Remerciement profond à toute l'équipe des Résidences Soleil de Brossard, vous avez à coeur d'offrir un milieu de vie personnalisé, respectueux et êtes à l'écoute des besoins des résidents. Merci également au personnel soignant du CHSLD Argyle de Saint-Lambert pour leur sensibilité et leurs attentions.Compte tenu du contexte actuel, des funérailles privées auront lieu à une date ultérieure. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.COMPLEXE FUNÉRAIRE MAGNUS POIRIERTél. 514-727-2847 Pour l'envoi de messages de sympathie: www.magnuspoirier.com