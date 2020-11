DESLIPPE, Claude



Le 15 novembre 2020, à l'âge de 81 ans est décédé M. Claude Deslippe de La Prairie, époux de Mme Huguette Brosseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Alberto), Johanne (Mido), Jean-Denis (Johane) et Lynda (Alain), ses 6 petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants, ses soeurs Cécile, Danielle et Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.Dû à la situation actuelle, une cérémonie privée aura lieu pour la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.